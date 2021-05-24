الدولار يواصل الارتفاع في لبنان اليوم الاثنين 24/5/2021

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 24/5/2021 الارتفاع بنحو 20 ليرة في السوق السوداء، واستقر في البنوك.

وقفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء إلى 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع، مقابل 12830 ليرة للشراء و12880 ليرة للبيع، أمس

ويترقب لبنانيون إطلاق "منصة صيرفة" عن طريق "المركزي" بعد أن حدد سعر الصرف الذي سيعتمده عبرها بـ12 ألف ليرة

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان أعلن المصرف المركزي الخميس الماضي، عن تحديد سعر صرف بيع الدولار في ما يعرف بـ "منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ 12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار الأمريكي، من دون أن يكشف عن موعد العمل بها حتى الساعة

وأوضح "المركزي" أنه "استنادا إلى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الجمعة 21 مايو/أيار 2021 وحتى نهار الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا

ولفت إلى أنه سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 مايو/أيار 2021 على أن تدفع الدولارات الأمريكية لدى المصارف المراسلة حصرا"

وبات في لبنان أسعار صرف متعددة، فهي إضافة إلى السعر الرسمي الذي لا يزال معمولا به في المؤسسات الرسمية والمحدد بـ1507 ليرات للدولار الواحد، هناك سعر الصرف في المصارف المعمول به منذ أشهر وهو 3990 ليرة، إضافة إلى سعر السوق السوداء الذي بات ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني والذي سبق أن وصل إلى 15 ألف ليرة قبل أن يعود إلى ما بين الـ12500 و 13 ألفا