بالصور شاهد: جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد.. تبدأ في 24/6/2021

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد أن تم تأجيله لمدة أسبوع، بسبب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.

وكانت التربية والتعليم قررت تأجيل عقد الدورة الأولى للامتحانات بحيث تبدأ يوم الخميس الموافق 24/6/2021.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المتضررين من العدوان الصهيوني على غزة (لظروف خاصة تمنعهم من التقدم في الدورة الأولى) يمكنهم أن يتقدموا للدورة الثانية بدلاً من الأولى في جميع المباحث وتكون الدورة الثالثة لهذه الفئة للإعادة أو التحسين في 4 مباحث بدلاً من مبحثين.

فيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة