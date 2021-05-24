بالصور شاهد: جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد.. تبدأ في 24/6/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:13 ص
24 مايو 2021
توجيهي
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نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد أن تم تأجيله لمدة أسبوع، بسبب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.

وكانت التربية والتعليم قررت تأجيل عقد الدورة الأولى للامتحانات بحيث تبدأ يوم الخميس الموافق 24/6/2021.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المتضررين من العدوان الصهيوني على غزة (لظروف خاصة تمنعهم من التقدم في الدورة الأولى) يمكنهم أن يتقدموا للدورة الثانية بدلاً من الأولى في جميع المباحث وتكون الدورة الثالثة لهذه الفئة للإعادة أو التحسين في 4 مباحث بدلاً من مبحثين.

فيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة

#غزة تحت القصف #غزة تحت النار #سيف القدس

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