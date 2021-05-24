الأردن : 11 حالة وفاة و 10  الآف إصابة نشطة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الاثنين 24/5/2021 أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 11 حالة خلال 24 ساعة ، في حين بلغت أعداد اصابات كورونا النشطة بلغت حتى صباح الاثنين، 10 آلاف و570 حالة.

وبين الايجاز اليومي للوزارة ان عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 730 ألفا و546 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 710 آلاف و608 حالات.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 167 مليونا و531 ألفا و200 حالة، شفي منها 148 مليون و547 ألفا و145 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و478 ألفا و418 شخصا حول العالم.