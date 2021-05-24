الاحتلال يسعى لإعادة الردع في الداخل المحتل ويقرر البدء بحملة اعتقالات واسعة

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الاثنين 24/5/2021 ان شرطة الاحتلال قررت البدء بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة ضد فلسطينيي الداخل المحتل بدءا من اليوم الاثنين في محاولة “استعادة للردع” بعد الهبة الأخيرة التي شهدتها مدن الداخل.

العملية وفقا لشرطة الاحتلال تأتي بعد التشاور بين وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال أمير أوحانا، وقائد الشرطة كوبي شبتاي، وسيشارك فيها الآلاف من أفراد شرطة الاحتلال وحرس الحدود وقوات الاحتياط والقوات الخاصة.

وأضافت أن هذه الحملة هي استمرار مباشر لنشاط شرطة الاحتلال في الأسبوعين الماضيين، حيث تم توقيف أكثر من 1550 فلسطينيا وتقديم حوالي 150 لائحة اتهام.

وأشارت إلى أن بعض الأهداف المحددة هي “استعادة الردع” في مواجهة فلسطينيي الداخل، إلى جانب الحفاظ على الأمن الشخصي للمستوطنين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال قام بإعداد قائمة تضم 500 شخص من فلسطيني الداخل المحتل سيتم إعتقالهم خلال الحملة التي بدأت فجراً بسبب مشاركتهم في مظاهرات داعمة للقدس وحي الشيخ جراح وغزة .

وقال الناشط مجد كيال من الداخل المحتل إن “الاعتقالات بدأت في الناصرة وأم الفحم والطيرة والرينة. يبدأ في هذه اللحظات هجوم قمعٍ مجنون وواسع على كل شعبنا. وسط صمتٍ مُهين ومُعيب. ستدخل قوى القمع أكثر من 500 بيت، ستُرعب أطفال وأمهات في أكثر من 500 بيت، ستستهدف أكثر من 500 من أولادنا”.