سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار- جميع عيارات الذهب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:43 ص
24 مايو 2021
سعر الذهب في الأردن
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شهد سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 24/5/2021، استقراراً، ونعرض لكم أسعار معدن الذهب اليوم في الأردن بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

كما يشمل سعر الذهب اليوم في الأردن أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الأردن.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      42.98 دينار $60.63

سعر الذهب عيار 22 39.40 دينار $55.58

اسعار الذهب عيار 21      37.61 دينار $53.05

اسعار الذهب عيار 18      32.24 دينار $45.47

سعر الذهب عيار 14 25.07 دينار $35.37

سعر الذهب عيار 12 21.49 دينار $30.31

اسعار أوقية الذهب   1,337 دينار $1,886

اسعار جنيه الذهب   300.90 دينار      $424.40

اسعار كيلو الذهب    42,984 دينار       $60,627

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

23 مايو      42.90       37.54       32.18       25.02       21.45

22 مايو      42.90       37.54       32.18       25.03       21.45

21 مايو      42.87       37.51       32.16       25.01       21.44

20 مايو      42.82       37.47       32.11       24.98       21.41

19 مايو      42.64       37.31       31.98       24.88       21.32

18 مايو      42.63       37.31       31.98       24.87       21.32

17 مايو      42.55       37.23       31.91       24.82       21.27

16 مايو      42.06       36.80       31.54       24.53       21.03

15 مايو      42.06       36.80       31.55       24.54       21.03

14 مايو      42.05       36.80       31.54       24.53       21.03

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