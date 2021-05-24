سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 24/5/2021

زاد سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 24/5/2021، في البنك المركزي، فيما استقر لدى السوق الموازية (السوداء).

وأعلن بنك السودان المركزي مساء الأحد عن طرح 40 مليون دولار للبيع، إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، سيتم البيع للبنوك فقط، في مزاد ينطلق يوم الأربعاء القادم.

وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزيد 410.79 جنيه للشراء و413.86 جنيه للبيع.

وفي تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) استقر عند 430 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

واستحدث السودان إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.

ويحق لعملاء البنوك شراء العملة الصعبة لأغراض محددة قررها البنك المركزي مثل السفر والتعليم والعلاج واستيراد السلع، بشرط تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

وبموجب القواعد التي وضعها البنك المركزي، لا يحق للمسافرين شراء أكثر من ألف دولار كل ستة أشهر، ويتعين على البنوك بيع أي فائض من النقد الأجنبي يتكون لديها في نهاية كل يوم.

اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 499.27 جنيه للشراء و503.02 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كما استقر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) عند 510 جنيهات .

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 580.15 جنيه للشراء و584.48 للبيع.

واستقر الإسترليني لدى السوق الموازية عند 590 جنيها.

الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي ليسجل 109.93 جنيه للشراء و111.12 جنيه للبيع.

واستقر الريال في السوق الموازية عند مستوى 113 جنيها.

وزادطفيفا الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي مسجلا 111.64 جنيه للشراء، و112.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 115 جنيها.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي مسجلا 1363.58 جنيه للشراء و1373.751 جنيه للبيع.