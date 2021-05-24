سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين

انخفض سعر الدولار في سوريا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 24/5/2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، وسط تحذيرات من انتشار الدولار المزور.

وأطلق البنك المركزي السوري تحذيرا للمواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي المزور" في البلاد، وسط محاولات السيطرة على مصادرها وتوزيعها.

كما شدد المركزي بشكل واضح على ضرورة أن يمتنع المواطنون عن شراء النقد الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.

وهبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3045 ليرة للشراء، و3125 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3704 ليرات للشراء، و3807 ليرات للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 4299 ليرة للشراء، و4423 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، الإثنين، لدى السوق الموازية، نحو إلى 810 ليرات للشراء، و834 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية 826 ليرة للشراء، و851 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية، عند مستوى 10123 ليرة للشراء، و10415 ليرة للبيع.