شهدت أسعار الذهب في الجزائر صباح اليوم الاثنين 24/5/2021، استقراراً مع استقرار الأسعار عالمياً.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين عند نحو 8054 دينارا (60.50 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، خلال تعاملات صباح اليوم، مستوى 7383 دينارا (55.46 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7048 دينارا (52.94 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6014 دينارا (45.38 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات صباح اليوم، نحو 4698 دينارا (35.29 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 4027 دينارا (30.25 دولار).

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات اليوم الاثنين ، نحو 250 ألفا و448 دينارا (1882 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و381 دينارا (423.54 دولار).

وعالميا استقر الذهب الجمعة -ختام تعاملات الأسبوع - وحقق بعض المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسجل السعر الفوري للذهب 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9% للأسبوع.