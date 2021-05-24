أسعار الخضروات والدواجن في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/5/2021

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 24/5/2021، قائمة أسعار الفواكه والخضروات والدواجن.
وجاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة على النحو التالي:-
كيلو البندورة = 1 شيكل
5 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل
3 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل
6-8 كيلو بطاطس بلدية كبيرة = 10 شيكل
10 كيلو بطاطس بلدية صغيرة = 10 شيكل
كيلو ملوخية = 2 شيكل
كيلو كوسا = 3.5 شيكل
كيلو بصل بلدي = 1.5 شيكل
كيلو بصل مصري = 1 شيكل
كيلو بصل أحمر = 2 شيكل
كيلو فلفل أخضر = 4 شيكل
كيلو فلفل رومي = 6 شيكل
كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل
كيلو قرع أصفر = 2 شيكل
كيلو باذنجان = 3 شيكل
أوقية ورق عنب = 6 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
كيلو فول أخضر = 2 شيكل
أوقية ثومة (وقية) = 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام) = 2 _ 4 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام) = 2 إلى 4 شيكل
ملفوف أحمر = 3 شيكل
5 كيلو ليمون = 10 شيكل
كيلو جزر = 2 شيكل
ثانيًا: أسعار الفواكه:
كيلو فراولة = 3 شيكل
كيلو موز = 3.5 شيكل
3 كيلو تفاح = 10 شيكل
كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل
كيلو أجاص = 3 – 5 شيكل
4-8 كيلو كلمنتينة = 10 شيكلض
كيلو أفوكادو = 6 شيكل
كيلو كيوي = 7 شيكل
كيلو شمام = 3 شيكل
كيلو عنب أسود = 9 شيكل
كيلو رمان = 4 شيكل
ثالثًا: أسعار الدجاج واللحوم:
كرتونة بيض = 11 شيكل
كيلو دجاج = 9.5 شيكل
كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل
كيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل