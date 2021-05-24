أسعار الخضروات والدواجن في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/5/2021

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 24/5/2021، قائمة أسعار الفواكه والخضروات والدواجن.

وجاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة على النحو التالي:-

كيلو البندورة = 1 شيكل

5 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل

3 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل

6-8 كيلو بطاطس بلدية كبيرة = 10 شيكل

10 كيلو بطاطس بلدية صغيرة = 10 شيكل

كيلو ملوخية = 2 شيكل

كيلو كوسا = 3.5 شيكل

كيلو بصل بلدي = 1.5 شيكل

كيلو بصل مصري = 1 شيكل

كيلو بصل أحمر = 2 شيكل

كيلو فلفل أخضر = 4 شيكل

كيلو فلفل رومي = 6 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل

كيلو قرع أصفر = 2 شيكل

كيلو باذنجان = 3 شيكل

أوقية ورق عنب = 6 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

كيلو فول أخضر = 2 شيكل

أوقية ثومة (وقية) = 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام) = 2 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام) = 2 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر = 3 شيكل

5 كيلو ليمون = 10 شيكل

كيلو جزر = 2 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو فراولة = 3 شيكل

كيلو موز = 3.5 شيكل

3 كيلو تفاح = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل

كيلو أجاص = 3 – 5 شيكل

4-8 كيلو كلمنتينة = 10 شيكلض

كيلو أفوكادو = 6 شيكل

كيلو كيوي = 7 شيكل

كيلو شمام = 3 شيكل

كيلو عنب أسود = 9 شيكل

كيلو رمان = 4 شيكل

ثالثًا: أسعار الدجاج واللحوم:

كرتونة بيض = 11 شيكل

كيلو دجاج = 9.5 شيكل

كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل