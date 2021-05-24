تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 24 مايو 2021

سعر الدولار في السعودية اليوم الاثنين 24 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في السعودية مقابل الريال السعودي والذي استقر اليوم الاثنين 24 مايو 2021.

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) سجل سعر الريال 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) سجل سعر الريال 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل سعر الريال 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

من جانبه رأى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن قرار ستاندرد أند بورز يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، في الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

كما بقي سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 19.06 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وظل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري ثابتا عند 22.07 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري عند 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي ثابتا عند 51.89 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات اليوم الاثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3060 ليرة للشراء، و3140 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في البنوك 2512 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي 3723 ليرة للشراء، و3825 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 4321 ليرة للشراء، و4444 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي 814 ليرة للشراء، و838 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 830 ليرة للشراء، و855 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي 10173 ليرة للشراء، و10465 ليرة للبيع.