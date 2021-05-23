تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين- أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24/5/2021، لتواصل المنحنى الهابط منذ أمس رغم تعطل العمل في الأسواق العالمية.

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية، اليوم وأمس، ما يعطي بعض الهامش الحر لحركة السوق المحلي في مصر.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق المصرية) بنحو 20 جنيها إلى 809 جنيهات، مقابل 828.34 جنيه، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 924.5 جنيه مقابل 946.67 جنيه، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 693.5 جنيه، مقابل 710 جنيهات، أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 539.25 جنيه مقابل 552.23 جنيه، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 462.25 جنيه، مقابل 473.34 جنيه، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى 1881 دولارا مقابل 1881.96 دولار، أمس.

وهبط سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل 6472 جنيها مقابل 6626.72 جنيه، أمس.