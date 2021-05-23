سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 24 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان، والذي زاد مقابل الليرة اللبنانية، سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 24 مايو 2021.

وقفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء إلى 12830 ليرة للشراء و12880 ليرة للبيع، مقابل 12800 ليرة للشراء و12850 ليرة للبيع، أمس.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

شركات الصرافة

واستقر سعر الدولار لدى نقابة الصرافين في لبنان بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.