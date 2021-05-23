أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين- استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء اليوم الاثنين 24/5/2021، مع استقرار المعدن النفيس عالميا.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، اليوم الاثنين، عند مستوى 88 ألفا و458 دينارا (60.50 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، اليوم عند مستوى 77 ألفا و403 دنانير (52.94 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، صباح اليوم الاثنين، نحو 66 ألفا و345 دينارا (45.38 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، صباح اليوم الاثنين عند نحو 51 ألفا و601 دينار (35.29 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين عند مستوى 44 ألفا 229 دينارا (30.25 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2 مليون و751 ألفا و45 دينارا (1882 دولارا).

فيما جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عند مستوى 619 ألفا و221 دينارا (423.54).

وعالميا استقر الذهب الجمعة -ختام تعاملات الأسبوع - وحقق بعض المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسجل السعر الفوري للذهب 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9% للأسبوع.