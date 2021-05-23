سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في جمهورية مصر العربية، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24 مايو 2021.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 24 مايو 2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري 19.06 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 22.07 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري 4.25د جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي ثابتا عند 51.89 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.