مسؤول "إسرائيلي" كبير يدعو لاغتيال الضيف حتى لو كلف "جولة تصعيد جديدة"

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد 23/5/2021، عن مطالبة مسؤول أمني "إسرائيلي" كبير، باغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ووفقاً للقناة 13 العبرية، قال مسؤول أمني كبير: إذا كانت هناك فرصة عسكرية واستخباراتية لاغتيال محمد ضـيف من الجو - فمن الجيد "لإسرائيل" أن تفعل ذلك حتى لو على حساب جولة تصعيد جديدة في غـــزة.

وكانت "إسرائيل" شد شنت عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر 11 يوماً خلف عشرات الشهداء والجرحى، اغتالت فيها طائرات الاحتلال ثلة من قيادة القسام أبرزهم باسم عيسى.