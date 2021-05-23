السيد الحوثي: حاضرون أن نقتسم اللقمة الواحدة مع إخوتنا في فلسطين

أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن "شعبنا اليمني بهويته الإيمانية يتطلع لأن يكون له دور كبير وفاعل جدا في إطار التصدي للعدو الإسرائيلي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن اليمنيين "حاضرون أن يقتسموا اللقمة الواحدة مع إخوتنا في فلسطين وأن نؤثرهم على أنفسنا لأن الشعب اليمني هو شعب الأنصار."

أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن "شعبنا اليمني بهويته الإيمانية يتطلع لأن يكون له دور كبير وفاعل جدا في إطار التصدي للعدو الإسرائيلي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني،" مؤكداً أن اليمنيين "حاضرون أن يقتسموا اللقمة الواحدة مع إخوتنا في فلسطين وأن نؤثرهم على أنفسنا لأن الشعب اليمني هو شعب الأنصار."

وفي كلمة له خلال فعالية افتتاح الأنشطة والدورات الصيفية بحضور قيادات الدولة والعلماء في صنعاء، قال السيد الحوثي أنه "تابعنا باهتمام كبير وتنسيق في إطار محور المقاومة الجولة التي استجدت ما بين إخوتنا الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي... اعتداءات العدو الإسرائيلي وجرائمه اليومية تعطي الشعب الفلسطيني المشروعية لأن يطرد الكيان الغاصب."

وأوضح أن "من أهم نتائج وعبر الجولة الأخيرة هي الثمرة الطيبة للصمود والتحرك الجاد لمواجهة العدو. ثمرة التعاون والتنسيق بين الإخوة الفلسطينيين كانت طيبة، ونشد على أيديهم بتعزيز التآخي والتعاون،" مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني بتوكله على الله وصموده وتضحياته جدير بأن يكون بمستوى المسؤولية طالما أخذ بأسباب النصر والتأييد الإلهي."

وأكد أنه على عاتق الشعوب أن "تكون جنبا إلى جنب حاضنة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في أي مستوى يتطلبه الواقع وتفرضه المسؤولية. المسؤولية تقع على عاتق الأمة أن تكون حاضرة بصوتها المسموع بكل المواقف الداعمة والمؤيدة والمساندة للمقاومة."

وقال قائد أنصار الله أنه "أراد الأعداء في مساعيهم بالتطبيع تجميد المحيط العربي والإسلامي تجاه أي موقف مناصر للشعب الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية لكنهم فشلوا."

كما أوضح أنه "تجلى في هذه الجولة مع العدو الإسرائيلي تفاعل الشعوب وتأثرها تجاه ما يجري وهذه صحوة ضمير نأمل أن تتزايد أكثر فأكثر. أملنا من شعبنا اليمني أن يواصل ما هو فيه من تفاعل ومن تجاوب مع كل الخطوات العملية اللازمة."

وأشار إلى أن "شعبنا اليمني بهويته الإيمانية يتطلع لأن يكون له دور كبير وفاعل جدا في إطار التصدي للعدو الإسرائيلي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. نحن بحمد الله لدينا من المقومات ما يساعدنا أن يكون لنا دور متميز في طليعة الأمة."

وأردف السيد الحوثي قائلاً "حاضرون أن نقتسم اللقمة الواحدة مع إخوتنا في فلسطين وأن نؤثرهم على أنفسنا لأن الشعب اليمني هو شعب الأنصار... شعبنا سيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة وستستمر حملة التبرعات بالتنسيق مع ممثلي الإخوة الفلسطينيين في صنعاء، الذي حدث في الاشتباك الأخير مع العدو الإسرائيلي هو جولة من جولات الاشتباك، والصراع مستمر والتحدي قائم."

وقال السيد الحوثي أن "الدعم المستمر للمقاومة الفلسطينية مسألة مهمة لأنها عند أي جولة من الاقتتال -ولا بد من جولات قادمة- ستكون على مستوى أقوى في ضرب العدو وهو في موقع الضعف. هناك اعتراف في الوسط السياسي الإسرائيلي بأن ما حصل في هذه الجولة هو انتصار للمقاومة وهزيمة للعدو الإسرائيلي."

وأكد القائد اليمني أن "العدو الإسرائيلي سيتلقى المزيد من الهزائم والانتكاسات وصولا إلى أن يمنح الله الشعب الفلسطيني والأمة النصر الحاسم والفتح المبين لاستئصال العدو المجرم. العدو هُزم في هذه الجولة رغم المساندة الأمريكية على كل المستويات وحظي بمساندة بريطانية ومنابر إعلامية من الدول المطبعة والخائنة."

وأشار السيد الحوثي أنه "من الحتميات الثلاث أن يسقط الكيان وينهزم وأن يخسر من يقفون إلى جانبه. نحن معنيون في مواصلة كل الجهود الداعمة للمقاومة في فلسطين بمستوى الإسهام في أي من المستويات، وكنا على رصد مستمر لطبيعة التطورات والأحداث لاتخاذ أي قرارات إضافية تواكب مستوى التحديات وطبيعة الخطر."

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