اجمل تكبيرات عيد الأضحى 2021-1442هـ، حيث سنقدم لكم اليوم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال، بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك، تكبيرات العيد مكتوبة وايضا فيديو صوت وصورة، وكل عام وأنتم بخير.

أجمل تكبيرات عيد الاضحى وتلبية الحجاج في وقفة عرفة 2021

كما لم يكن العيد فرحة وبهجة إلّا من خلال الشعائر التي نقوم بها، ومن أهم تلك الشعائر تكبيرات العيد، حيث أن تلك التكبيرات هي سنة مؤكدة، بالرغم من أنّ الفقهاء اختلفوا في وقت بدأها لكنهم اتفقوا على كونها سنة مؤكدة في العيد.

أجمل تكبيرات عيد الاضحى وتلبية الحجاج في وقفة عرفة 2021

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.