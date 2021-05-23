مستوطنون يُهاجمون المزارعين في وادي قانا قرب سلفيت

هاجمت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الأحد 23/5/2021، المزارعين بالقرب من محمية وادي قانا قضاء سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين قاموا بمهاجمة مزارعي وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية.

وانطلقت من مكبرات صوت المساجد في بلدة ديراستيا نداءات استغاثة وطلب العون للتصدي للمستوطنين.

ويُعتبر وادي قانا أحد تفرّعات نهر العوجا وفي قسمه المركزيّ الواقع في منطقة C ثمة 12 ينبوع ماء وعدة جداول تتفرّع عنه، وتقع أراضيه بملكيّة فلسطينيّة، غالبيتهم من قرية دير إيستا المجاروة، وهم يستخدمونها للزراعة والرعي.

بين الأعوام 1978 و1986 أقيمت عدّة مستوطنات على التلال المُطّلة على ضفتيِّ الوادي: عمانويل وكرنيه شومرون من الشمال، ويكير ونوفيم من الجنوب.

ومع الوقت توسّعت مستوطنة كرنيه شومرون لتمتدّ على عدّة تلال مجاورة، فيما أقيمت بين الأعوام 1998 و2000 إلى جانب هذه المستوطنات بؤر استيطانيّة وهي ألوني شيلو وإل متان وحفات يئير، وقد ضخّت المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة مياه مجاريها إلى الوادي وأضرّت بجداوله وينابيعه وبمصادر المياه التي يعتمد عليها المزارعون.