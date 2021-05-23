رسائل عيد الأضحى 2021- حالات واتس لعيد الأضحى 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رسائل وحالات واتس خاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، والذي يتبادل فيه الناس الرسائل والتهاني والتبريكات للاهل والأصدقاء 2021.

ونقدم لكم أدناه العديد من الرسائل وحالات الواتس 2021

– أهنئك بالعيد كل عام وقلبك سعيد.

– بهجة العيد ليست ليوم وحيد بل هي فرحة لعمر مديد.

– لئن سبقتني بالمعايدة فذاك لاهتمامك وفضلك، وإن سبقتك فذاك لحقك وقدرك.

– لك كل الود وعيدك مبارك.

– اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

– يا من رجونا لهم كل خير وأحببناهم في الله لا غير كل عام وأنتم بخير.

– بلغك الله فضل العشر، ونور صدرك كلما أفلت الشمس والقمر، وأزاح الله همك كلما حج فوج واعتمر، وجعل الله ذريتك كأبي بكر وعمر، وغفر الله لوالديك على مد البصر وكثر الله أحبابك ومحبيك فيه بعدد ملايين البشر.

-كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تُسقى.