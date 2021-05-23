ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في معركة سيف القدس إلى 13 قتيلا

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع قتلى معركة "سيف القدس" التي اندلعت الأسبوع الماضي بين المقاومة في غزة جيش الاحتلال إلى 13 قتيلًا.

وقالت وسائل الاعلام أن مستوطنة إسرائيلية أعلن عن مقتلها اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بشظايا صواريخ المقاومة خلال معركة "سيف القدس".

يُشار إلى "سرايا القدس" والمقاومة في غزة خاضت جولة من القتال مع الاحتلال الإسرائيلي ردًا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

واستشهد في المعركة التي اطلقت عليها المقاومة "سيف القدس" 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".