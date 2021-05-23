مصر تقرر إعفاء طلبة غزة من رسوم الفصل الدراسي الثاني

قرر المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 23-5-2021 اعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي.

كما قرر المجلس دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مصر عقب الاجتماع الدوري الذي عقد ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

كما ثمّن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.