الحوثي: ما حصل في غزة هو انتصار للأمة الإسلامية وهزيمة للعدو الاسرائيلي

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي أن ما حصل في قطاع غزة هو انتصار للأمة الإسلامية وهزيمة للعدو الاسرائيلي وصحوة لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية.

وقال الحوثي في خطاب له اليوم الأحد: "تجلى في هذه الجولة بين المقاومة في غزة والعدو الإسرائيلي تفاعل الشعوب وتأثرها تجاه ما يجري وهذه صحوة ضمير"، داعيًا الشعوب لأن يكونوا جنباً إلى جنب حاضنة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشار إلى أن الأعداء أرادوا في مساعيهم للتطبيع تجميد المحيط العربي والإسلامي تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني لكنهم فشلوا.

وأضاف: " من أهم نتائج وعبر الجولة الأخيرة بين غزة والعدو الإسرائيلي هي الثمرة الطيبة للصمود والتحرك الجاد لمواجهة العدو، فقد كانت ثمرة التنسيق بين الإخوة الفلسطينيين طيبة ونشد على أيديهم بتعزيز التآخي والتعاون".