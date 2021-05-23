تشهد محركات البحث على الانترنت بحثًا مكثفًا حول تردد قناة MBC Masr ام بي سي مصر 2021 خاصة بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان.

ونواصل عبر وكالة فلسطين اليوم نشر تردد قناة MBC Masr ام بي سي مصر 2021 التي تعتبر من أهم القنوات الفضائية على الاطلاق في المجتمعات العربية.

وتتمتع القناة بشعبية كبيرة وأكبر معدلات المشاهدة لجميع قنواته نظرًا للمحتوى الجيد الذي يأخذه في الاعتبار جميع الأذواق يناسب جميع الأعمار.

وأطلقت قنوات MBC في عام 1991 وتمركزت في إنجلترا ثم نقلت مقراتها إلى دبي بقيادة رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم.

وتوفر القناة وسائط ترفيه متكاملة ومتنوعة تتضمن كل ما يبحث عنه المشاهد ، من الأخبار وتغطية الأحداث الحالية والدراما والأفلام والمسرحيات والرياضة والبرامج والمسابقات ، إلخ.

تردد قناة MBC Masr ام بي سي مصر 2021

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12015 - معامل استقطاب رأسي

معدل ترميز 27500 - معدل تصحيح الخطأ 5/6.