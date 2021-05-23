خبير "إسرائيلي": الحرب على غزة لم تنته بعد

يرى الخبير والمحلل العسكري في صحيفة يديعوت "رون بن يشاي" بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنته بعد رغم التوصل إلى وقف اطلاق نار متبادل مع المقاومة في غزة.

وقال الخبير "يشاي خلال تصريح لإذاعة 103fm الإسرائيلية: "يجب منع تعاظم قوة المقاومة في قطاع غـــزة مجددا من خلال خطوات مثل التي نقوم بها في سوريا ولبنان".

ورد المذيع على "بن يشاي" بالقول: "أنت بذلك تقصد خرق وقف إطلاق النار بمجرد أن يرصد الجيش شاحنة صواريخ، وهذا يعني أننا سنكون في جولة أخرى خلال أسبوع"، وأجاب "بن يشاي" "صحيح جدا، الحرب لم تنته بعد، لقد انتقلنا لمرحلة اختبار التنقيط".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا واسعًا على قطاع غزة في العاشر من أيار/مايو 2021 بعد أن ردت المقاومة على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

واستشهد في المعركة التي اطلقت عليها المقاومة "سيف القدس" 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".