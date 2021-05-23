صاروخ "القاسم" الجديد صناعة عسكرية محلية أربكت الاحتلال

كانت أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، يوم السبت 15أيار/مايو الماضي، عن إدخال عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها صاروخ "القاسم" المطور.

ويشار ان صاروخ "القاسم المطور" هو صاروخ نوعي أدخلته سرايا القدس إلى الخدمة بالوحدات الصاروخية خلال معركة "سيف القدس" بتاريخ 14 أيار/مايو 2021م، ويحمل رأسًا متفجرًا بوزن 400 كيلو غرام TNT ومدى قاتل 200 متر، كما أنه يُستخدم في العديد من المهام العسكرية أبرزها دك التحشدات العسكرية والجنود الصهاينة في غلاف غزة.

وكان الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أكد في حينها، أنه لا يزال في جعبة المقاومة مزيد من المفاجآت التي ستُذهل العدو، مؤكداً أنه تم إدخال عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية.

بدوره قال الخبير والمحلل العسكري الفلسطيني، واصف عريقات:" أن الإعلان عن صاروخ "القاسم" في معركة سيف القدس وفي هذه المرحلة الحساسة له دلالات إيجابية كبيرة".

وأضاف عريقات:" أن القيمة المعنوية مهمة للشعب الفلسطيني كحاضن للمقاومة التي لقنت الاحتلال درساً في هذه المعركة، وهي أيضا رسالة للجبهة الداخلية للعدو غير الواثقة بقدرة الجيش على تلك الجبهة".

وأجمع الكثير المختصين والمحللين على أن تطوير هذه الصواريخ محلياً له تأثير كبير على مجريات المعركة والمعارك القادمة مع الاحتلال، وأن ما تقوم به المقاومة من إدخال صناعات عسكرية جديدة للخدمة خلال المواجهة ما هو إلا تأكيد على أن قوة المقاومة تتراكم وأنها قادرة على إبقاء جذوة الصراع مشتعلة من الاحتلال، وقادرة أيضاً على التأثير على الصناعات العسكرية الصهيونية في دول العالم والتي فشلت في مواجهة صواريخ المقاومة.

ويشار انه استهدفت سرايا القدس بصاروخ "القاسم" يوم 14 و15 أيار/مايو الجاري، تحشدات عسكرية للاحتلال شرق مدينة رفح وشرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستطاعت المقاومة الفلسطينية في غزة ان تسجل انتصارًا تاريخيًا على العدوان الاسرائيلي بعد أن طلبت سلطات الاحتلال وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب بعد معركة خاضتها المقاومة نصرةً للمسجد الاقصى والمقدسيين، وكان لها الرشقات الصاروخية الأولى والأخيرة فيها، وخلال العدوان الإسرائيلي تمكنت المقاومة الفلسطينية من استهداف المستوطنات الصهيونية بمئات الصواريخ، حيث كانت كل مدن الاحتلال تحت النار.

جدير ذكره انه اعتراف الاحتلال، بمقتل 12 "إسرائيلياً" على الأقل وأصابة المئات، فيما تضررت المئات من منازل المستوطنين والمنشآت، كما تضرر الاقتصاد "الإسرائيلي" بشكل كبير جراء القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية، والذي جاء كرد على اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى وشن غارات عدوانية على قطاع غزة.