وصول قافلة المساعدات المصرية لغزة عبر معبر رفح البري في هذه الاثناء.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:24 م
23 مايو 2021
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وصول قافلة المساعدات المصرية لغزة عبر معبر رفح البري في هذه الاثناء.

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