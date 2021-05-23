سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 23 -5- 2021، حيث ينشر موقع فلسطين اليوم لكم سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية وغيرها من العملات، لما لها من اهمية للكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 23 -5- 2021، بنحو 30 ليرة في السوق السوداء، واستقر في البنوك.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصعد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء إلى 12830 ليرة للشراء و12880 ليرة للبيع، مقابل 12800 ليرة للشراء و12850 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.