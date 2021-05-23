"التربية والتعليم": تأجيل عقد الدورة الأولى من امتحانات التوجيهي

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم في فلسطين اليوم الأحد 23-5-2021 تأجيل الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" حتى 24/6/2021.

وكانت لجنة الامتحانات عقدت اجتماعها اليوم برئاسة الوزير أ. د. مروان عورتاني، واستمعت اللجنة إلى تقارير ميدانية من المحافظات كافة وخاصة في القدس والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء حفاظا على مصلحة الطلبة وانتصارا لهم، وفي ضوء الآثار التي ترتبت على عدوان الاحتلال على شعبنا وما لحق بالطلبة من أضرار نفسية وأخرى مختلفة حالت دون الاستعداد التام لعقد الامتحانات في موعدها.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بمعايير جودة الامتحان في إطار مصلحة الطلبة وتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الوقت المحدد، لافتةً إلى أن جهوداً استثنائية ستبذلها الوزارة عبر طواقمها المختلفة؛ لإنجاز كل المهام بالوقت المحدد، علماً بأن الدورة الثانية ستبقى في موعدها المحدد سابقاً، وسيتم نشر البرنامج المعدل من خلال مديريات التربية.

وبينت "التربية" أن إجراءات إضافية ستتخذها تتعلق بتعديل التعليمات الخاصة بالدورة الثانية بما يمكن الطلبة من التقدم لهذه الدورة والذين تأثروا بشكل مباشر بالعدوان ويتعذر عليهم التقدم للدورة الأولى.

وفي الوقت ذاته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت في بيان له، تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين، إضافة إلى السماح للطلبة من أصحاب الأعذار (ممن هدم بيته، أو نزح بسبب العدوان أو أصحاب ظروف خاصة ذات علاقة) بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة في دورتها الثانية في شهر أغسطس 2021م.