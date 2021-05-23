طائرات الاحتلال تشن غارة وهمية على بحر قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:09 م
23 مايو 2021
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

طائرات الاحتلال تشن غارة وهمية على بحر قطاع غزة

متعلقات