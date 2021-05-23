الاحتلال يعيد نقل الأسير مروان البرغوثي إلى سجن "هداريم"

قال نادي الأسير اليوم الاحد:" إن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي أعادت الأسير القائد مروان البرغوثي إلى سجن هداريم، بعد عزله لأكثر من 10 أيام".

يشار ان قوات الاحتلال كانت نقلت الاسير البرغوثي يوم الثلاثاء الماضي إلى عزل سجن "أيلون" على خلفية رسالة طالب فيها الفلسطينيين بالتصدي للاحتلال، والانخراط في المقاومة.

جدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قضاء رام الله، معتقل منذ تاريخ 15 أبريل 2002، وهو أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن خمس مؤبدات و40 عامًا.