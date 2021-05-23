منسقة أممية تدعو لإنهاء الحصار وربط غزة بالقدس والضفة

دعت منسقة الشؤون الإنسانية للمناطق الفلسطينية في الأمم المتحدة لين هاس تينغز، إلى انهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت تينغر خلال مؤتمر صحفي بغزة جمعها بمفوض عام الاونروا فيليب لازاريني: "يجب انهاء الحصار وفتح الانشطة الاقتصادية في غزة وربط القطاع بالقدس والمناطق الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "التصعيد الأخير أدى لتفاقم الأوضع في قطاع غزة الذي يعاني من حصار استمر 14 عاما".

وشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا استمر 11 يومًا بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بعدما ردت المقاومة على الارهاب الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.