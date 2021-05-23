أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-5-2021، ينشر لكم موقع فلسطن اليوم الاخباري سعر الذهب في مصر لما يهم شريحة كبيرة من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال والذي يتحدث عن اسعار الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-5-2021

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-5-2021، استقرارا ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليومية، خلال تعاملاتها في سوق الصاغة المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-5-2021

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 919 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21

وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 804 وجنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 عند 689 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28432 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 831 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 919 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.