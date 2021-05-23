تردد قناة ذكريات السعودية الفضائية 2021 HD .. وشاهد بدقة عالية

إليك تردد قناة ذكريات السعودية الفضائية 2021 ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي تضمنت تردد قناة ذكريات الجديد ، ومن خلاله يمكن ضبط التردد على شاشة التلفاز ومشاهدة جميع منتوجات ومحتوى القناة بأريحية تامة ، وتأتي هذه المقالة تضمن سلسلة مقالات ينشرها الفريق حول الترددات لجميع القنوات المتنوعة.

ولاقت هذه المقالة حول تردد قناة ذكريات السعودية الفضائية 2021 ، اهتمامًا كاملةً وكانت السلطات السعودية قد أسست قناة ذكريات في ظل تشديد المملكة العربية السعودية إجراءاتها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وخصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية شاشة الذكريات للترفيه عن المواطنين والخروج عن نمط العزلة المنزلية، كما أن الهيئة تبث عبر شاشتها المسلسلات والأفلام المتنوعة والقديمة.

ويهدف من إنشاء القناة، عدم احساسهم بالعزلة والتخفيف عن حالتهم النفسية، لاسيما بعد فرض المملكة قانون حظر التجوال وإلزامية الحجر المنزلي في كافة مناطق السعودية.

لمحة عن قناة ذكريات السعودية :

وبث قناة ذكريات برامجها يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، وهي تعتمد على نقل محتواها المميز ما قبل زمن الانترنت أي المسلسلات والأفلام القديمة، كما تعمل على إعادة إحياء الزمن الذي كانوا فيه المواطنين يجلسون امام شاشة التلفاز لمشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة.

قناة ذكريات الكلاسيكية افتتحت في فترة التسعينيات الماضية، لتبدأ بثها الإعلامي السلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم وبعدها رسوم متحركة للأطفال، وغيره من البرامج الترفيهية، واليوم أعادت فتح قناتها التي تهدف لترفيه المواطنين.

قناة ذكريات لم يقتصر بثها على المسلسلات والبرامج والرسوم المتحركة، بل تبث أيضًا مشاهد لدوري كرة القدم المحلية

ترددات قناة ذكريات السعودية 2021 على نايل وعرب وياه سات:

وتعرض قناة ذكريات بثها على الأقمار الصناعية الثلاث عرب ونايل وياه سات، كما أنشأت لها حساب على منصة "تويتر".

تردد قناة ذكريات على القمر الصناعي نايل سات:

اما على القمر الصناعي نايل سات، 12284 على استقطاب عمودي وترميز 27500، أو 12149 استقطاب أفقي ونفس الترميز.

وسجلت القناة ترددها على القمر الصناعي عربسات على النحو التالي هي 12149، 11230، 12015، على استقطاب أفقي وبنفس معد الترميز 27500.

وستجد تردد ذكريات على القمر الصناعي ياه سات 11746 باستقطاب افقي وترميز 27500.