سلطة المياه تتمكن من إعادة تشغيل محطة المعالجة شمال القطاع



تمكنت سلطة المياه بعد جهود مكثفة من إعادة تشغيل محطة المعالجة في شمال غزة، بعد ان تم اصلاح خط المياه الناقل من محطة بيت لاهيا المركزية الى محطة المعالجة وتوفير المعدات والمواد لعمل الصيانة اللازمة لوحدات الضخ وتشغيلها بكامل قدرتها الانتاجية لتخدم ٤٠٠ الف نسمة.

الى جانب ذلك تم تشغيل محطة التحلية في شمال غزة بالتعاون مع طواقم مصلحة مياه الساحل للتأكد من خلوها من اية أضرار لتعود مجددا لتزويد سكان غرب مدينة غزة بالمياة الصالحة للشرب.

كذلك تم العمل بالتعاون مع طواقم البلديات على اصلاح الاضرار الناجمة في خطوط المياه الواقعة في شمال غزة والمزودة لمنطقة وسط مدينة غزة بالمياه.

هذا وتركز سلطة المياه العمل حاليا على اصلاح الاضرار واعادة تشغيل باقي محطات تحلية المياه ومحطات المعالجة الناجمة عن العدوان بشكل عاجل وفق خطة طارئة تهدف الى عدم انقطاع المياه عن المواطنين