خسائر كبيرة يتكبدها الفيسبوك جراء انهيار أسهم البورصة

أكدت وسائل إعلام دولية، اليوم الاحد، أن شركة فيسبوك الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تكبدت خسائر 119 مليار دولار من رسملتها، إثر انهيار أسعار أسهم، في سابقة في وول ستريت.

وأوضحت وكالة فرنس برس 24، أنه منذ افتتاح المبادلات الأولى سجل سعر سهم فيس بوك تراجعا، وتواصل هذا الاتجاه طوال نهار الخميس.

وبيّنت أن الجلسة انتهت على سعر176,26 دولارا للسهم الواحد أي بتراجع نسبته 19 بالمئة، ما يخفض قيمة رسملتها السوقية إلى510,2 مليارات دولار، مشيرةً إلى أن "هذه أكبر خسارة في قيمة مجموعة تسجل في جلسة واحدة في نيويورك".

ولفتت فرنس برس، إلى أن هذه الخسارة أدت إلى انخفاض مؤشر "ناسداك" الذي يشمل عددا من شركات التكنولوجيا والذي خسر بدوره 1,01 بالمئة من قيمته.

ومنذ دخول فيس بوك إلى البورصة، يُعد هذا الانخفاض الحاد كان الأكبر خلال جلسة واحدة، فقد ارتفعت أسعار الأسهم قليلا في المبادلات الإلكترونية.

وما زاد من حدة التراجع أن أسعار أسهم الشبكة كانت مرتفعة جدا في المبادلات، لذلك يمكن أن تكون قد تأثرت بعمليات لسحب الأرباح.

ولم يكن المستثمرين يعلمون على ما يبدو المخاوف المرتبطة بفضيحة المعطيات الشخصية، والتي تم تسريبها إلى الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" وأن التحقيقات الجارية، وفق الموقع.

وارتفع رقم أعمال الشركة بنسبة 42 بالمئة ليبلغ13,2 مليار دولار، وحديثها عن توقعات قاتمة لبقية العام، جاء ذلك خلال احتفال الفيس بمرور 15 عام على تأسسيها الأربعاء، في حين، جاء عدد مستخدميها أقل من التوقعات وبلغ 2,23 مليار.

هذا التباطؤ نجم جزئيا عن معالجة جديدة لمسألة المعطيات الشخصية والأمنية، محور فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي كشفت في منتصف آذار/مارس، وفق فرنس برس.