الاحتلال يهدد: إطلاق صاروخ من غزة سيواجه اغتيال لقادة "حماس"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، أن وزير في حكومة الاحتلال هدد بأن "أي صاروخ سيتم إطلاقه من قطاع غزة سيواجه بـاغتيالات لقادة حركة حماس".

ونبه وزير المالية في حكومة الاحتلال "يسرائيل كاتس"، من أن"أي استهداف للجنوب ستكون هناك اغتيالات لقادة حماس. وعليهم ألا يهددون بإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب (وسط)، سوف نمنعهم من الإطلاق على سديروت (جنوب) وأي مكان آخر".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (ريشت بيت): "الآن نحن مضطرون لاتباع سياسة أن حكم (إطلاق الصواريخ على) سديروت، كحكم (إطلاقها على) تل أبيب والقدس".

وهذا ما تم التوصل إليه من قبل المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، بحسب المصدر ذاته.

وشرطت حكومة الاحتلال السماح بإعادة إعمار قطاع غزة لن يحدث إلا بعد إعادة حركة "حماس" الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لديها وتابع "كاتس": "لن يحدث أي شيء دون إعادة الأسرى والمفقودين".

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على غزة الذي استمر 11 يومًا، 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".