خطوات التسجيل والاستعلام في إدارة التكليف على موقع وزارة الصحة والسكان في مصر 2021 http://mhealth.cu.edu.eg

الاستعلام وخطوات التسجيل في إدارة التكليف على موقع وزارة الصحة والسكان في الجمهورية العربية المصرية 2021 ، إذ يترتب على وزارة الصحة إدارة التكليف أن تقوم بتكليف كافة الطلبة بعد التخرج من كلية الطب ، حيث يبحث الخريجون عن خطوات الاستعلام والتسجيل في إدارة التكليف ، ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح هذه الاستفسارات بصورة بسيطة وسلسة جدًا، تابع معنا .

ولقد لاقت هذه المقالة حول طريقة التسجيل في إدارة التكليف على موقع وزارة الصحة المصرية اهتمامًا كبيرًا بشان عملية الاستعلام والتسجيل، كما وضحنا لحضراتكم تلك الخطوات بحيث يستطيع أن طالب ان ينفذ العملية في دقائق وفق الشروط المعلن عنها من الوزارة ، في حين، تعتبر وزارة الصحة ادارة التكليف هي المسؤولة بصفة خاصة عن تكليف الأطباء من أول تحرجهم من كلية الطب بالجامعات المصرية.

وزارة الصحة تكلف الطالب بعد تخرجه من كلية الطب بشكل إجباري للدولة ، ويكون هذا التكليف لمدة عامين كاملين ومن الممكن أن تطول هذه الفترة لمدة أطول من ذلك.

ما هو التكليف التابع لوزارة الصحة :

وبحسب موقع الوزارة ( http://mhealth.cu.edu.eg) فإنه يتم تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .

وأوضح الموقع الرسمي، أن هذا التكليف من أجل العمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

وأشار الموقع، نقلاً عن وزير الصحة أنه يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.

ويترتب على وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق تعليمات وزارة الصحة.

إدارة التكليف وزارة الصحة :

أولاً: إن التكليف هو أن يتم تعيين الطلاب الخريجين من كليات الطب اخباريا على الدولة ، حيث إنك بمجرد أن تتخرج يكون إلزاميا على الدولة تعيينك اتباعا لقانون التكليف.

ثانيًا: مدة التكليف تكون عادة عامين كاملين في القطاع الطبي، ويشمل مكاتب الصحة، والوحدات الصحية.

ثالثًا: إدارة التكليف هي إدارة هامة جدا بالنسبة للأطباء أو الحريجين الجدد، فيما يكون التعيين في القطاع الطبي يعتبر هو أهم خطوة بالنسبة لهم بعد سنوات الدراسة الطويلة.

رابعًا: وزارة الصحة المصرية وفرت موقعا خاصا لإدارة التكليف حيث أصبح التعامل الإلكتروني في وقتنا هذا هو الوسيلة الأفضل في كل المجالات وفي كل شيء، فيمكنهم من جلاله إنحاء أسئلة على الاستفسارات الخاصة بك كطبيب حديت التخرج.

خامسًا: يمكنك من خلال هذا الموقع تعيينك من خلال التسجيل على الموقع بأنك طبيب حديت التخرج. وتقوم بملىء البيانات ثم تنتظر نتيجة التكليف.

سادسًا: وفي ساحة التكليف توضح لك اسم المستشفى أو المركز الطبي الذي سوف يعمل به، أو يتم تعيينك فيه. وفي نهاية هذه المقالة حول خطوات التسجيل والاستعلام عن إدارة التكليف في وزارة الصحة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

كيفية الدخول على موقع التكليف :