تفاصيل قرار انهاء العام الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر في قطاع غزة

أكد مصدر خاص بوزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الأحد 23/5/2021 ، ان الوزارة قررت انهاء العام الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر.
وقال المصدر الخاص لوكالة "فلسطين اليوم" ان الوزارة وخلال الاجتماع المنعقد ظهراً قررت انهاء العام الدراسي ، دون عقد الامتحانات النهائية .
وبينت الوزارة خلال بيان لها انها ستقوم باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.
أوضحت انه سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة:
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة حول إنهاء العام الدراسي 2020-2021
لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي في غزة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات ومجريات العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم.
وفي ضوء تقييم الوزارة لواقع العملية التعليمية الحالي، فقد اتضح ما يلي:
• تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الصهيوني البربري واحتياجها لأعمال صيانة وترميم.
• وجود العديد من المخاطر في محيط كثير من المدارس نتيجة القذائف التي طالت الأماكن المأهولة بالسكان، وكذلك تضرر الشوارع والطرقات المؤدية لهذه المدارس؛ ما يجعل الوصول إليها صعباً.
• هدم وتضرر آلاف الأبنية والشقق السكنية؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من السكان إلى أماكن الإيواء، أو الانتقال للسكن عند الأقارب أو بالإيجار، وفقد آلاف الطلبة كتبهم ودفاترهم المدرسية تحت الأنقاض.
• تأثر جموع الطلبة بالعدوان الصهيوني الهمجي، وما صاحبه من قصف متواصل تسبب في استشهاد وجرح المئات من المواطنين غالبيتهم من الطلبة والأطفال والنساء؛ الأمر الذي أدى إلى حالات فزع وهلع وصدمة أثرت سلباً على الحالة النفسية لأبنائنا الطلبة.
• الاستهداف المتعمد للبنية التحتية، وأبراج الكهرباء والذي أدى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والإنترنت مما يحول دون تمكن الطلبة من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم.
• وفي ضوء هذا التقييم ترى الوزارة أنه يتعذر استكمال التعليم الوجاهي أو حتى التعليم عن بُعد أو عقد الامتحانات النهائية وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً لنهاية العام الدراسي.
وعليه فقد تقرر ما يلي:
إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر.
تقوم المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.
سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.
ستتخذ الوزارة مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.
تتابع الوزارة ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.
وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال إن 27 طالبا استشهدوا خلال العدوان المتواصل على شعبنا، 22 منهم في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة.
واشار الخضور خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أمس السبت ، الى تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة واخرى تتبع لوكالة "الأونروا"، مضيفا ان الأضرار شملت غرفا صفية وساحات، إضافة لتدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.
وبين إلى ان العدوان شكل ضربة قاسمة لكل الجهود المبذولة على صعيد استكمال العملية التعليمية التي كانت متوقفة أصلا في القطاع بسبب جائحة "كورونا"، حيث تم تأجيل عدد من الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها سابقا.
ولفت الخضور الى ان العديد من المدارس في غزة تحولت الى مراكز للإيواء، الامر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية، لافتا الى قرار بالخصوص سيصدر خلال الأيام المقبلة.