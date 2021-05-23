تفاصيل قرار انهاء العام الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر في قطاع غزة

أكد مصدر خاص بوزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الأحد 23/5/2021 ، ان الوزارة قررت انهاء العام الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر.

وقال المصدر الخاص لوكالة "فلسطين اليوم" ان الوزارة وخلال الاجتماع المنعقد ظهراً قررت انهاء العام الدراسي ، دون عقد الامتحانات النهائية .

وبينت الوزارة خلال بيان لها انها ستقوم باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.

أوضحت انه سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة:

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة حول إنهاء العام الدراسي 2020-2021

لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي في غزة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات ومجريات العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم.

وفي ضوء تقييم الوزارة لواقع العملية التعليمية الحالي، فقد اتضح ما يلي:

• تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الصهيوني البربري واحتياجها لأعمال صيانة وترميم.

• وجود العديد من المخاطر في محيط كثير من المدارس نتيجة القذائف التي طالت الأماكن المأهولة بالسكان، وكذلك تضرر الشوارع والطرقات المؤدية لهذه المدارس؛ ما يجعل الوصول إليها صعباً.

• هدم وتضرر آلاف الأبنية والشقق السكنية؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من السكان إلى أماكن الإيواء، أو الانتقال للسكن عند الأقارب أو بالإيجار، وفقد آلاف الطلبة كتبهم ودفاترهم المدرسية تحت الأنقاض.

• تأثر جموع الطلبة بالعدوان الصهيوني الهمجي، وما صاحبه من قصف متواصل تسبب في استشهاد وجرح المئات من المواطنين غالبيتهم من الطلبة والأطفال والنساء؛ الأمر الذي أدى إلى حالات فزع وهلع وصدمة أثرت سلباً على الحالة النفسية لأبنائنا الطلبة.

• الاستهداف المتعمد للبنية التحتية، وأبراج الكهرباء والذي أدى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والإنترنت مما يحول دون تمكن الطلبة من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم.

• وفي ضوء هذا التقييم ترى الوزارة أنه يتعذر استكمال التعليم الوجاهي أو حتى التعليم عن بُعد أو عقد الامتحانات النهائية وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً لنهاية العام الدراسي.

وعليه فقد تقرر ما يلي:

 إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر.

 تقوم المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.

 سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.

ستتخذ الوزارة مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.

تتابع الوزارة ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال إن 27 طالبا استشهدوا خلال العدوان المتواصل على شعبنا، 22 منهم في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة.

واشار الخضور خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أمس السبت ، الى تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة واخرى تتبع لوكالة "الأونروا"، مضيفا ان الأضرار شملت غرفا صفية وساحات، إضافة لتدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.

وبين إلى ان العدوان شكل ضربة قاسمة لكل الجهود المبذولة على صعيد استكمال العملية التعليمية التي كانت متوقفة أصلا في القطاع بسبب جائحة "كورونا"، حيث تم تأجيل عدد من الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها سابقا.

ولفت الخضور الى ان العديد من المدارس في غزة تحولت الى مراكز للإيواء، الامر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية، لافتا الى قرار بالخصوص سيصدر خلال الأيام المقبلة.