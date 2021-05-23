تفاصيل المحادثة بين سامح شكري وأشكنازي والاتفاق على لقاء قريب !

كشف وزير خارجية "إسرائيل" غابي أشكنازي تفاصيل المحادثة التي أجراها يوم الجمعة مع نظيره المصري سامح شكري، مؤكدا أنهما اتفقا على عقد لقاء قريبا.

وكتب أشكنازي عبر "تويتر" مساء أمس: "أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

وتابع: "أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق قضايا الأمن ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار لسكان الجنوب، والتوقف عن تسليح حماس.

وأضاف: "اتفقنا على الاجتماع قريبا ومواصلة بحث هذه القضايا".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها، إن الوزير سامح شكري ونظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

وبدأ فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد 11 يوماً على عدوان واسع أدى لاستشهاد 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".