5 شروط وضوابط لمناسك الحج لعام 2021 – 1442

إليك شروط وضوابط الحج في السعودية لعام 2021 – 1442 ، وفي هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة وجميع الدول تفشي فيروس كورونا المستجد يبحث المسلمون عن شروط الحج ، إذ صرحت وزارة الحج والعمرة في المملكة شروط وضوابط جديدة لموسم الحج 2021 ، بعدما سمحت بأداء الحج هذا الموسم ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بنشر أبرز الشروط وفقًا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية لتقليل انتشار الفيروس.

وفي هذه المقالة التي انتشرت سريعًا بين المواقع على الانترنت سنتعرف معًا عن شروط وضوابط الحج في السعودية لعام 2021 – 1442 ، وذلك لضمان الحفاظ على الصحة العامة ومنع تجديد انتشار فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية عن نية المملكة من إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل -بإذن الله- الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن اقامة شعيرة الحج لهذا العام ستكون وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.





وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

شروط وضوابط الحج لعام 2021 - 1442

أولاً: الحاصلين على لقاح كورونا الجرعتين.

ثانيًا: تقديم نتيجة فحص كورونا خلال التقديم ويكون من كبار المعامل الطبية

ثالثًا: لا تتجاوز كل مجموعة 100 حج حفاظا على السلامة العامة.

رابعًا: يجب أن يلتزم جميع الحجاج بارتداء الحمامة.

خامسًا: لا يزيد المتقدمين على الحج 60 عاما.

وحددت السعودية اعمار القادمين للحج هذا العام، بألا يقل عمر المسافر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60، وشددّت على أنه يترتب على الحاج ان يكون التطعيم الذى يحصل عليه معتمد على منظمة الصحة العالمية.

استقبال طلبات مناسك الحج 2021 – 1442 :

ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، ستعلن السلطات السعودية الموعد الرسمي المحدد لاستقبال طلبات التقديم على الحج للموسم الجاري.

أعلنت السعودية بشكل رسمي عن شروط التقديم الجديدة لكي يطلع عليها الراعيين جميعا.

دعاء الحج :

أولاً: دعاء لمن يريد الذهاب للحج : “اَللّـهُمَّ ارْزُقْني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرامِ فِي عامي هذا وَفي كُلِّ عام ما أبقيتني في يُسْر مِنْكَ وَعافِيَة، وَسَعَةِ رِزْق، وَلا تُخْلِني مِنْ تِلْكَ الْمواقِفِ الْكَريمَةِ، وَالْمَشاهِدِ الشَّريفَةِ، وَزِيارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَفي جَميعِ حَوائِجِ الدُّنْيا والآخرة فَكُنْ لي، اَللّـهُمَّ اِنّي اسألك فيـما تَقْضي وَتُقَدِّرُ مِنَ الأمر الْمحْتُومِ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مِنَ الْقَضاءِ الَّذي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ، اَنْ تَكْتُبَني مِنْ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ، الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئاتُهُمْ، واجْعَلْ فيـما تَقْضي وَتُقَدِّرُ، اَنْ تُطيلَ عُمْري، وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقي، وَتُؤدِّى عَنّي أمانتي وَدَيْني آمينَ يا رَبَّ الْعالَمين”.

ثانيًا: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقَلَب في المال والأهل والولد”، وهذا هو دعاء السفر بالفعل.

ثالثًا: ”اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام”.

رابعًا: حين ينتهي الشخص من الإحرام يقول “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”، هذه الكلمات ما أجملها وما أروعها في تسبيح الله عز وجل وفي ذكر ملك الملوك جل جلاله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا زيارة البيت الحرام ويرزقنا الخير في كل أمور حياتنا إن شاء وحده.

خامسًا: “أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.