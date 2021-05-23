أسيران من الخليل يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً للاعتقال الاداري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 23/5/2021، إن الأسيرين الغضنفر أبو عطوان وخالد محمد مخامرة، يواصلان إضرابهما عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي التعسفي.

ولفتت الهيئة في بيان صحفي، إلى أن الأسير ابو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل والمعتقل منذ أكتوبر العام الماضي، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، ويقبع في عزل سجن "أوهليكدار"، بعد نقله من سجن ريمون قبل أيام".

كما أوضحت، أن الأسير خالد مخامرة (26 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا لعزله الانفرادي بشكل تعسفي في زنازين سجن "هداريم" منذ ثلاثة أشهر متواصلة.

وأضافت، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل حرمان الأسير مخامرة من "الكانتينا"، كما يواجه اعتداءات متكررة من قبل السّجانين.

يذكر انه معتقل منذ العام 2016، وتعرض لعدة إصابات بالرصاص أثناء اعتقاله.