الاحتلال يطالب بتغيير طريقة نقل الأموال إلى غزة.. والسلطة قد تكون البديل

الاحتلال يطالب بتغيير طريقة نقل الأموال إلى غزة.. والسلطة هي البديل

قالت صحيفة يديعوت احرونوت "الاسرائيلية" اليوم الأحد 23/5/2021 ، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أوصى القيادة السياسية بإدخال تغيير على طريقة تحويل أموال المساعدات المخصصة لجهود إعادة الإعمار في غزة إلى الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإنه تمت التوصية بألا يتم تحويل الأموال، القطرية أو غير ذلك، إلى حماس مباشرة، وإنما إلى السلطة الفلسطينية، من خلال آلية خاصة ستحولها مباشرة إلى أهالي غزة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت عدوانا واسعاً على قطاع غزة لـ11 يوماً بعد ان لبت المقاومة الفلسطينية نداء القدس ، حيث ادى العدوان الاسرائيلي لاستشهاد 274 مواطناً، بينهم 70 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".