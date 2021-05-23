بالفيديو زوجة شهيد للاحتلال : "احفظ اسماء أبنائي جيداً"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:24 ص
23 مايو 2021
زوجة الشهيد الزبدة.JPG
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قالت زوجة الشهيد أسامة الزبدة  الذي استشهد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر لـ11 يوماً ، إنها ستربي أولادها على نهج المقاومة الذي سلكه والدهم وجدهم.

وأضافت زوجة الشهيد أسامة الزبدة والذي استشهد رفقة والده العالم المهندس جمال الزبدة: "أقول للاحتلال: احفظ أسماء أبنائي جيدا، فلن أسمح أن يكونوا أقل من جدهم وأبيهم".

 

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، بعد 11 يوما من العدوان على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، عن 274 شهيدا، بينهم 70 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

 

 

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