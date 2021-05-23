رجل يدعي أنه المهدي المنتظر عند الحرم المكي .. ما قصته!

هذه قصة المهدي المنتظر في الحرم المكي في مكة المكرمة ، حيث أفادت وسائل إعلام سعودية السبت الموافق 22-5-2021 ، بأن التحقيقات الأولية في وقعة الحرم ان الجاني وهو مواطن أربعيني يدعي أنه المهدي المنتظر ، حيث حاول الصعود على المنبر خلال خطبة الجمعة وسط هتافات ادعاءه .

وبحسب صحيفة الوطن السعودية، حول التحقيقات عن الرجل الذي يدعى أنه المهدي المنتظر عند الحرم المكي ، أنه جار "التثبت من الأوضاع الصحية للجاني"، دون تفاصيل أكثر عن التحقيقات، في حين لم يصدر بيان بشأن التحقيقات من السلطات السعودية.

إلا أن وكالة الأنباء الرسمية للبلاد قالت أول أمس، إن "الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة"، كما أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية مع هذا الشخص"، دون تقديم تفاصيل زيادة ، وفق موقع واس الاخباري.

ويظهر مقطع فيديو مصور شخص يرتدي ملابس الإحرام وبيده عصا، يجري نحو منبر يعتليه خطيب المسجد الحرام أثناء خطبة الجمعة، قبل أن يتمكن عنصر أمن من توقيفه بسرعة قبل الصعود.

وفي العقيدة الإسلامية، فقد يظهر آخر الزمان المهدي المنتظر ، ويؤمن المسلمون بأنه يكون حاكما يعم معه العدل بوجه الأرض.

إليك أحاديث في الإمام المهدي عند أهل السنة :

أنه عن أبي هريرة قال رسول الله : "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" (الصحيحين)، في حين، خرٍّج أحاديث المهدي جماعة من أئمة الحديث منهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلى، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن جزء وإسناد أحاديثهم بين صحيح وحسن وضعيف.

وعند اهل السنة يعتقدون أن المهدي أنه يولد قبل توليه الحكم ببضع عقود (والعقد عشر سنين)، ويرى كثير من العلماء على أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي.

ومن هؤلاء القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني الذي يقول في التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح: "والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً في الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول.

في حين ، أن الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك"