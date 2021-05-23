بداية نتائج عدوان غزة .. مطالبات "اسرائيلية" واسعة بإقالة نتنياهو

تظاهر مئات "الإسرائيليين" في مدينة القدس المحتلة، أمس السبت 22/5/2021، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إن "قرابة 1000 شخص تظاهروا في شارع بلفور، القريب من مقر إقامة نتنياهو؛ للمطالبة باستقالته".

أضافت أن المتظاهرين اتهموه بأنه "لا يجلب الأمن للإسرائيليين"، وأنه "جر إسرائيل إلى عملية في قطاع غزة، لأسباب شخصية"، بحسب الصحيفة العبرية.

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ فجر الجمعة سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية بعد أن وافق الجانبان على ذلك بجهود مصرية ودولية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" أن المتظاهرين رأوا أن "سبب العملية ضد قطاع غزة؛ هو رغبة نتنياهو في إحباط تشكيل حكومة ائتلاف بمشاركة كل من يائير لبيد (زعيم حزب يش عتيد) ونفتالي بينيت (زعيم حزب اليمين الجديد)".

وقالت إحدى المتظاهرات للصحيفة: "حان الوقت لمغادرة نتنياهو، لا يكفي أن يجرنا إلى انتخابات غير ضرورية، إنه يجرنا أيضا إلى الحروب".

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، أخفق نتنياهو في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست (البرلمان)، وعلى أثره كلف الرئيس الإسرائيلي زعيمَ حزب "هناك مستقبل" الوسطي يائير لابيد بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.

وفي حال فشل لابيد بتشكيل حكومة فعلى الرئيس الإسرائيلي إعادة التكليف إلى الكنيست، ليختار من بين أعضائه من يستطيع تشكيل حكومة تحظى بثقة الأعضاء، أو يتوجه إلى انتخابات جديدة خامسة، وهو الخيار الأرجح، وفق مراقبين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2019، شهدت إسرائيل 4 عمليات انتخابية، نتيجة تعذر حصول المكلفين بتشكيل الحكومة على نيل الثقة المطلوبة من الكنيست (61 نائبا).

وأسفر عدوان إسرائيلي وحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".