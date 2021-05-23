وزير الخارجية الأمريكي يصل فلسطين الأربعاء لترسيخ التهدئة

كشف مصدر مطّلع اليوم الأحد 23/5/2021، عن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيزور الأراضي المحتلة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يوميّ الأربعاء والخميس، في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت عن زيارته يوم الخميس قائلةً، إنه «سيناقش جهود الإعمار والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين».

وأضاف المصدر، أن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسّطت في التهدئة بين الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينية في غزة، وكذلك الأردن.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت عدواناً واسعاً على قطاع غزة لـ11 يوماً ادت الى استشهاد 248 مواطناً وتدمير البنية التحتية وعدد كبير من منازل المواطنين والابراج السكنية .