اسعار الخضروات والفواكه والدواجن في غزة اليوم الاحد 23-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
23 مايو 2021
اسعار الخضروات والفواكه والدواجن في غزة اليوم الاحد 23-5-2021
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نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاحد 23-5-2021، قائمة أسعار الفواكه والخضروات والدواجن، وجاء على النحو التالي:-

 

كيلو البندورة  = 1 شيكل

5 كيلو خيار حمامات  = 10 شيكل

3 كيلو خيار بلدي  = 10 شيكل

6-8 كيلو بطاطس بلدية كبيرة  = 10 شيكل

10 كيلو بطاطس بلدية صغيرة  = 10 شيكل

كيلو ملوخية  = 2 شيكل

كيلو كوسا  = 3.5 شيكل

كيلو بصل بلدي  = 1.5 شيكل

كيلو بصل مصري  = 1 شيكل

كيلو بصل أحمر  = 2 شيكل

كيلو فلفل أخضر  = 4 شيكل

كيلو فلفل رومي  = 6 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر  = 20 شيكل

كيلو قرع أصفر  = 2 شيكل

كيلو باذنجان  = 3 شيكل

أوقية ورق عنب  = 6 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

كيلو فول أخضر  = 2 شيكل

أوقية ثومة (وقية) =  2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام) =  2 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام) =  2 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر =  3 شيكل

5 كيلو ليمون  = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو فراولة  = 3 شيكل

كيلو موز  = 3.5  شيكل

3 كيلو تفاح  = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي =  7 شيكل

كيلو أجاص  = 3 – 5 شيكل

4-8 كيلو كلمنتينة  = 10 شيكلض

كيلو أفوكادو =  6 شيكل

كيلو كيوي  = 7 شيكل

كيلو شمام  = 3 شيكل

كيلو عنب أسود  = 9 شيكل 

كيلو رمان  = 4 شيكل

ثالثًا: أسعار الدجاج واللحوم:

كرتونة بيض = 11 شيكل

كيلو دجاج =  9.5 شيكل

كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو =  38 إلى 42 شيكل

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