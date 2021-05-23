بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 23/5/2021 ، حملة اعتقلت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عبد العزيز مبارك، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا.

والنائب "مبارك" أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى سلطات الاحتلال، وأمضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات كان أخرها 14 شهرا في الاعتقال الإداري عام 2018م.

ويعتبر النائب مبارك أحد قيادات حركة حماس في رام الله، وأحد وجهاء المدينة ورجال الإصلاح فيها، وفاز في الانتخابات التشريعية عام 2006م عن محافظة رام الله.

ومنذ أشهر تستهدف قوات الاحتلال قيادات حركة حماس ومرشحيها عن قائمة القدس موعدنا، كان آخرهم اعتقال النائب نايف الرجوب من الخليل، والناطق باسم القائمة يوسف قزاز من مدينة رام الله.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد زهران أبو عرب بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة القديمة من مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى توفيق محمد شفيق حجير (16 عاما)، من قرية دير ابزيع، بعد أن داهمت منزل ذويه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين بينهم أب وأنجاله من بلدات كفر دان، يعبد وقباطية في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فؤاد نايف كممجي وأبناءه عماد ومجد وشأس ومحرم، عقب مداهمة منزله في كفر دان والعبث بمحتوياته بدعوى أن نجله عهد مطلوب لقوات الاحتلال ولم يكن متواجدا في المنزل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سيف الدين نزال من قباطية، بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال طارق محمد قبها بعد اقتحام بلدة يعبد وسط إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العديد من الشبان بحالات الاختناق.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عسكر البلد، وداهمت منزل المواطن براء دويكات واعتقلته بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم دويكات من بلاطة البلد، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الناشط المقدسي والأسير المحرر شادي مطور، وذلك بعد اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزله في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واقتادته للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيق شادي مطور، الناشط المقدسي فادي مطور، وكذلك الناشط المقدسي نور الشلبي.