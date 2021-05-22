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أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 23 -5- 2021

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد23 –5- 2021 بشكل محدود، وسط هدوء أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد

الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة مسجلا 226.54 ريال (60.41 دولار).

الذهب عيار 21

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية)، إلى 198.22 ريال (52.86 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 169.91 ريال (45.31 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد

الذهب الاقتصادي

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم السبت، إلى 132.15 ريال (35.24 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7050 ريالا (1880 دولارا).. أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1585.80 ريال (422.88 دولار).