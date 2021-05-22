شاهد بالفيديو: محمد عساف يصدر أغنية جديدة للشعب الفلسطيني، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اغنية عساف الجديدة، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث على هذه الاغنية قررنا كتابة هذا المقال.

وقدم الفنان الفلسطيني المشهور محمد عساف أغنية تدعم صمود الشعب الفلسطيني، في ظل عدوان الاحتلال على اهالي القدس وغزة.

وقد جاءت هذه الاغنية والاصدار الجديد بعنوان "الله معانا ومقوينا احنا الفلسطينية، قد حازت هذه الاعنية على الكثير من المشاهدات عبر اليوتيوب، لما لها من دور في رفع معنويات الشعب الفلسطيني.

لمشاهدة فيديو الاغنية انسخ الرابط التالي وضعه في محرك البحث الشهير جوجل:

https://youtu.be/-5RQjCWKUhI